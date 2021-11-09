Губернатор Кубани раскритиковал новую жилую застройку Новороссийска

Губернатор Кубани проверил жилую застройку Новороссийска Фото: пресс-служба краевой администрации

Губернатор Кубани с рабочим визитом прибыл в Новороссийск. В ходе осмотра жилой застройки обнаружены проблемы, которые вовремя не решены администрацией города. Вместе с Вениамином Кондратьевым территорию посетили вице-губернатор Евгений Наумов и главный архитектор Кубани Илья Поздняков.

В частности, в 25-этажном ЖК «Мята» на 830 квартир нет социнфраструктуры. Нарушения обнаружены еще на уровне котлована, однако уже построено 18 этажей без исправления плана. А ЖК «Красина» на 1573 квартиры в селе Цемдолина планируют завершить до конца текущего года, однако здесь нет детсада, а ближайшая школа №28 переполнена. В учреждении возводят корпус на 400 мест, позже под детсад и школу в муниципальную собственность передадут участок площадью в 3,5 гектара.

Социальной инфраструктурой не обеспечен ЖК «Кутузовский» - здесь проектирую две школы на 1550 мест. Комплекс будет состоять из 23-х домов в 13-17 этажей.

– Проблема в том, что возводятся красивые жилые кварталы, но комплексной застройки нет. Здесь будут жить семьи с детьми, которым нужны школы, садики, парки. У меня была договоренность со всеми мэрами, что рядом с новыми домами будут социальные объекты. Власти на местах отвечают в том числе за комфортное и качественное жилье для людей, – подчеркнул Вениамин Кондратьев.

Позже пройдет заседание, где обсудят жилую застройку Новороссийска.