Мужчина ушел на охоту и утонул в пруду в Новороссийске Фото: @alekseioderov

Житель Новороссийска ушел на охоту и не вернулся домой в станице Раевской Новороссийска. На поиски выдвинулась экстренная служба. Об этом сообщает начальник МБУ ПАСС «Служба Спасения» Новороссийска Алексей Одеров.

-Поступило сообщение о том, что местный житель ушел на охоту в район прудов птицефабрики и пропал. Спасатели, сотрудники МЧС, охотники, родственники, волонтеры всю ночь и утром искали мужчину, - говорится в публикации Алексея Одерова в соцсети Instagram.

В результате поисков тело местного жителя обнаружили в пруду. Обстоятельства произошедшей трагедии устанавливаются.