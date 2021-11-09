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Общество9 ноября 2021 15:59

Мужчина ушел на охоту и утонул в пруду в Новороссийске

Тело местного жителя обнаружили спасатели
Светлана ОВДЕЙ
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Мужчина ушел на охоту и утонул в пруду в Новороссийске Фото: @alekseioderov

Мужчина ушел на охоту и утонул в пруду в Новороссийске Фото: @alekseioderov

Житель Новороссийска ушел на охоту и не вернулся домой в станице Раевской Новороссийска. На поиски выдвинулась экстренная служба. Об этом сообщает начальник МБУ ПАСС «Служба Спасения» Новороссийска Алексей Одеров.

-Поступило сообщение о том, что местный житель ушел на охоту в район прудов птицефабрики и пропал. Спасатели, сотрудники МЧС, охотники, родственники, волонтеры всю ночь и утром искали мужчину, - говорится в публикации Алексея Одерова в соцсети Instagram.

В результате поисков тело местного жителя обнаружили в пруду. Обстоятельства произошедшей трагедии устанавливаются.