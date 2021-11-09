Сад российско-японской дружбы благоустраивают в Сочи Фото: пресс-служба администрации города-курорта

Сад российско-японской дружбы благоустраивают в Сочи. Территорию на перекрестке Морского переулка с Курортным проспектом накануне посетил мэр города Алексей Копайгородский, сообщает пресс-служба администрации курорта.

Парк заложен уже около 30 лет назад. В последнее время место стало популярным среди жителей и туристов для прогулок.

В частности, в парке расширят пешеходные дорожки и оборудуют места отдыха. Сейчас в саду реконструируют пруд, в котором произрастает 15 видов водных растений. В ландшафт добавлены бонсаи, магнолии и азалии, к лету здесь появятся ирисы, коллекция глициний, хризантемы, сакура. Для посадок используют растения питомников Сочи и из Испании и Италии.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань сообщала о том, что в Сочи расцвели подснежники и не спят змеи. Причиной стала теплая осень.