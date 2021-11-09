На 70% готова новая трамвайная линия в Краснодаре Фото: пресс-служба городской администрации

На 70% готова новая трамвайная линия по улице Московской Краснодара. Так, уже уложено почти три километра рельсошпальной решетки из пяти запланированных. Ход работ накануне проверил и.о. главы Краснодара Андрей Алексеенко.

На участке почти завершено переустройство коммуникаций, освещения и ливневок. Кроме того, начался второй этап строительства двух подземных переходов. По прогнозам, новая трамвайная ветка ежегодно будет перевозить порядка трех миллионов человек.

— Главное — это запустить движение трамваев по новой ветке, дальше можно завершать отделочные работы в переходах. Важно выдерживать заявленные сроки, но и качество должно быть на высоком уровне. По обеим сторонам трамвайной линии есть свободная территория шириной в метр, на ней лучше будет высадить кустарники. Помимо безопасности пешеходов, это даст дополнительную зелень микрорайону, — отметил Андрей Алексеенко.

Отметим, что до 2030 года в Краснодаре планируют развить трамвайную сеть на шести участках — в юго-восточном, северо-восточно и северо-западном направлениях с увеличением трамвайного полотна на 64 км.