Краснодарский край попал в список территорий, откуда можно отправлять субсидируемые грузы

Юрий Бурлачко. Фото: ЗСК.

В конце октября Кубань отметила День урожая. На празднике чествовали аграриев, собравших рекордные 15,5 миллионов тонн зерна. Край в очередной раз подтвердил свое звание гаранта продовольственной безопасности страны.

- Поэтому для него по-прежнему актуальны вопросы логистики, транспортировки выращенного в регионе зерна в другие субъекты РФ, - сказал председатель Законодательного Собрания Краснодарского края Юрий Бурлачко. - 1 ноября постановлением Правительства расширен механизм субсидирования перевозок продукции АПК по железной дороге. Возмещение потерь, возникающих при установлении льготных тарифов на ее перевозку, осуществлялось и ранее.

Но теперь в перечень территорий, откуда можно отправлять субсидируемые грузы, добавлен и Краснодарский край.

- Большую часть зерна Кубань экспортирует за рубеж. Тем не менее, его поставляют и в другие регионы страны - в Калининградскую и Cвердловскую области, в города Поволжья, Северо-Западный и Сибирский федеральные округа, - отметил Юрий Бурлачко.

По его словам, принятое правительством решение позволит снизить стоимость транспортировки социально-значимых грузов по стране. Кроме того, это даст возможность поддержать сельхозпроизводителей и наладить необходимый объем поставок продукции АПК в те регионы, где ее не хватает.

- Все это, на мой взгляд, должно стать дополнительным стимулом для кубанских аграриев по увеличению ими объемов выпускаемой продукции, достижению новых рекордов по выращиванию и сбору зерна, - добавил председатель ЗСК. - Ведь импульсом для дальнейшего развития сельского хозяйства является не только освоение новых площадок для сбыта товаров за рубежом, но и расширение внутреннего рынка. А субсидирование железнодорожных перевозок может стать для этого хорошим подспорьем.