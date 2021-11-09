Грибников и туристов Кубани просят надевать яркую одежду, чтобы не стать жертвой охотника Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Грибников и туристов Краснодарского края просят надевать яркую одежду. Это позволит не остаться незамеченным и не стать жертвой охотников, сообщает пресс-служба министерства природных ресурсов Кубани.

- В регионе идет сезон охоты на пушного и копытного зверя, который продлится до конца января. Несмотря на предупреждающие аншлаги под прицелами могут оказаться не только зайцы, лисицы, волки, шакалы и кабаны, но и грибники. Помимо них в теплую погоду на природу выезжают любители шашлыков и осенних фотосессий, - говорится в сообщении пресс-службы.

Граждан просят надевать яркие элементы одежды, не углубляться в лесу и передвигаться группами, чтобы быть более заметными.