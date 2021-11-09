Памятник правоохранителям, погибшим при исполнении служебных обязанностей, открыли в Анапе Фото: пресс-служба краевой администрации

Памятник правоохранителям, погибшим при исполнении служебных обязанностей, открыли в Анапе. Мемориал расположен около отдела городского МВД, сообщает пресс-служба краевой администрации.

На церемонии открытия присутствовали вице-губернатор Игорь Чагаев, первый заместитель начальника ГУ МВД РФ Кубани Сергей Воложинов, главный федеральный инспектор по региону Алексей Ермаков, мэр Анапы Василий Швец, руководители правоохранительных органов, родственники сотрудников, ветераны службы.

С предложением открыть мемориал выступили глава города Василий Швец и начальник городского ОМВД Андрей Платонов, а проектировала памятник главный архитектор Анапы Карина Бронникова.

В центре мемориала находится девочка, провожающая отца на службу. На плитах выгравированы имена правоохранителей и ситуации, в которых погибли служащие. На территории комплекса планируют проводить мероприятия сотрудников полиции. Помимо этого, вокруг памятника организована общественная территория с озеленением, малыми архитектурными формами и вечерним освещением.