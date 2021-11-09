Режим повышенной готовности из-за ухудшения погоды ввели в Крымском районе Кубани Фото из архива КП

Режим повышенной готовности ввели в Крымском районе Кубани. В муниципалитете, как и во всем районе, ожидается ухудшение погоды. Об этом сообщил глава района Сергей Лесь в своем telegram-канале.

- С 9 ноября до 8:00 11 ноября введен режим «Повышенная готовность», в связи с комплексом неблагоприятных метеорологических явлений, - говорится в сообщении.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань сообщала о том, что в регионе прогнозируют ухудшение погоды. В крае ожидаются ливни с грозой и шквалистым ветром.