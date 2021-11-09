Три детсада и одну школу закрыли из-за COVID-19 на Кубани Фото из архива КП

Три детских сада и одну школу закрыли из-за распространения COVID-19 на Кубани. В учреждениях проведут санитарную обработку, сообщает пресс-служба краевой администрации.

В частности, на самоизоляции находятся детские сады №9 и №14 Белореченского района, №15 Динского района, З6 групп в 23 детсадах Анапы, Краснодара, Сочи, Выселковского, Динского, Красноармейского, Крымского, Лабинского, Староминского, Тихорецкого и Щербиновского муниципалитетов. Из-за коронавируса закрыты и школа №15 Усть-Лабинского района.

- В связи с распространением инфекции закрыты 84 класса в 45 школах Анапы, Краснодара, Сочи, Выселковского, Динского, Красноармейского, Кореновского, Кущевского, Крымского, Староминского, Лабинского, Ленинградского, Тихорецкого, Туапсинского, Успенского муниципалитетов, а также 5 групп в четырех колледжах и техникума, - сообщили в министерстве образования, науки и молодежной политики края.