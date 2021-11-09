Для кубанских гостиниц разработали сертификат «Проверено на COVID-19»

У кубанских гостиниц появятся новые знаки отличия. Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

В Краснодарском крае отели и санатории смогут претендовать на новый знак отличия. Специально для гостиничной сферы разработали новый сертификат «Проверено на COVID-19». Получить подобный статус смогут только заведения прошедшие классификацию, то есть имеющие «звездность». Как сообщили в администрации региона, первые такие сертификаты будут вручены перед началом зимнего курортного сезона.

– Сегодня необходимо создать надежные механизмы контроля и обеспечения безопасности наших гостей. Один из них – добровольная сертификация средств размещения и других туристических объектов по стандартам COVID FREE. Мы рекомендуем всем отелям, санаториям, пансионатам и другим средствам размещения задуматься о получении такого сертификата перед началом активного зимнего сезона, – рассказала врио министра курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края Мария Золотухина.

Отели, подтвердившие, что способны обеспечить безопасность своих гостей, смогут разместить специальный знак на фасаде здания. Также информация о новом статусе будет подтверждена на сайте и в социальных сетях.