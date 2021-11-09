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Общество9 ноября 2021 18:37

К разработке нового генплана Новороссийска приступят до конца 2021 года

В городе планируют ввести мораторий на строительство многоэтажных жилых домов
Евгения ХАЛИКОВА
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В Новороссийске начнут готовить новый генеральный план

В Новороссийске начнут готовить новый генеральный план

Фото: Антон ПИКУС

В Новороссийске должны до конца текущего года приступить к разработке нового генерального плана города. Поручение не затягивать с этой работой поступило от губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева. До того момента, пока окончательная редакция документа не будет утверждена, в городе могут ввести мораторий на строительство многоквартирных жилых домов.

– Год назад межведомственная комиссия выявила массу нарушений при выдаче разрешений на строительство в городе. Многие из них за это время так и не были устранены. Новороссийску нужен новый генплан. В этом году необходимо приступить к его разработке и утвердить до конца 2022 года, - уточнил глава региона Вениамин Кондратьев.

Напомним, что предыдущая версия генплана города-героя была принята с многочисленными нарушениями. Общественные слушания прошли не во всех районах и без рабочих групп от населения. Руководитель департамента по архитектуре и градостроительству края Илья Поздняков уточнил, какие именно нарушения вызвали больше всего споров: вместо социальных объектов было запланировано строительство жилых многоэтажек, в том числе и в историческом центре города.