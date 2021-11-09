В Краснодаре дождь парализовал автомобильное движение

В Краснодаре вместе с дождем начались проблемы у автомобилистов Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Краснодаре вечером 9 ноября испортилась погода. Небо затянуло тучами и пошел дождь. Осадки ожидаемо сказались на движении автотранспорта. Дорожная карта горит красным огнем. Эпицентр – в центре города. Здесь парализованы улицы Красная, Хакурате, Северной. Наиболее тяжелая ситуация на Рашпилевской, движение здесь остановилось в обе стороны.

Традиционные пробки в районе стадиона «Краснодар». Затруднено движение по Восточно-Кругликовской, лучше объехать улицы Российская, Весенняя и 40-летия Победы.

Нервничают водители в пробках на Тургенева и Красных Партизан. Затор на Западном обходе растянулся на несколько километров от улицы Вавилова и до Снежной.

По прогнозам синоптиков дождь может идти всю ночь, а значит не стоит рассчитывать на улучшение дорожной ситуации.