В Адыгее приготовились к снегопадам

В Адыгее подготовились к первому снегу Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Адыгее экстренные службы приведены в состояние готовности. По прогнозам синоптиков, на республику надвигается непогода. Уже с середины недели здесь ожидают мокрый снег, в горных и предгорных районах возможен снегопад. На борьбу со стихией в Майкопе готовы выйти более 20 единиц спецтехники. Как сообщили в администрации города, это - КамАЗы с отвалами, щетками и пескоразбрасывателями, а также мобильная техника, которая используется для уборки парков, скверов и тротуаров. Весь транспорт прошел необходимый плановый ремонт и готов к работе.

- В нашем муниципалитете более 180 км дорог с асфальтобетонным покрытием, порядка 100 км гравийных дорог и более 80 км тротуаров. Уже сейчас городские службы переходят в режим повышенной готовности. В период обильных снегопадов на помощь будет дополнительно привлекаться техника предприятий и организаций муниципалитета», - рассказал руководитель МКУ «Благоустройство» Александр Лебедев.

В городе заготовлены в необходимых количествах реагенты и пескосоляные смеси для обработки дорог в случае гололеда.