У кубанских дзюдоистов «серебро» командного первенства Европы

Кубанские спортсмены в составе сборной России выиграли "серебро". Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

Сборная России выиграла «серебро» по итогам юношеского командного первенства Европы. В национальную команду были призваны четыре спортсмена из Краснодарского края: Константин Симеонидис, Исмаил Мисиров, Валерий Ендовицкий и Владимирова Дарья. Вице-губернатор Кубани Александр Власов поздравил кубанских дзюдоистов с «серебром».

–В 2021 году кубанцы уже завоевывали награды на всероссийских и международных соревнованиях. Дальнейшее развитие дзюдо получит в рамках реализации стратегии спортивных единоборств на 2021-2024 годы, – рассказал Александр Власов.

Победа далась российской сборной нелегко. Сначала были разгромлены турецкие дзюдоистов, далее в полуфинале удалось победить австрийских спортсменов. В состязаниях за первое место выиграла сборная Грузии.