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Общество9 ноября 2021 21:49

Старейшее издательство Краснодарского края выставлено на продажу

За издательский дом "Советская Кубань" просят от 574 млн рублей
Евгения ХАЛИКОВА
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Издательский дом "Советская Кубань" находится в центре Краснодара. Фото: sovkuban.ru

Издательский дом "Советская Кубань" находится в центре Краснодара. Фото: sovkuban.ru

Издательский дом «Советская Кубань» пойдет с молотка. Информация о продаже издательства появилась на «Электронной торговой площадке». На торги выставлены 741 981 акций открытого акционерного общества «Издательство «Советская Кубань», это 100 % пакет.

«Советская Кубань» - старейшее издательство Краснодарского края. История предприятия началась 1 октября 1937 года. Пик деятельности пришелся на 1987 году, тогда в типографиях печатались 25 названий газет разовым тиражом в 3 млн. экземпляров.

Стартовая цена лота 574 млн рублей. Торги назначены на 24 ноября.