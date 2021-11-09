Старейшее издательство Краснодарского края выставлено на продажу

Издательский дом "Советская Кубань" находится в центре Краснодара. Фото: sovkuban.ru

Издательский дом «Советская Кубань» пойдет с молотка. Информация о продаже издательства появилась на «Электронной торговой площадке». На торги выставлены 741 981 акций открытого акционерного общества «Издательство «Советская Кубань», это 100 % пакет.

«Советская Кубань» - старейшее издательство Краснодарского края. История предприятия началась 1 октября 1937 года. Пик деятельности пришелся на 1987 году, тогда в типографиях печатались 25 названий газет разовым тиражом в 3 млн. экземпляров.

Стартовая цена лота 574 млн рублей. Торги назначены на 24 ноября.