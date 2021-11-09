Узнали, где будут отключения света в Сочи 10 ноября 2021

Сочи частично будет обесточен Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Сочи идет масштабная реконструкция действующих электросетей и домового электрооборудования. Как заверили в организации, эти действия направлены для предупреждения нарушений электроснабжения и в будущем помогут обеспечить надежное электроснабжение жителей курорта.

В Адлерском районе под ограничения попадут домовладения на улицах: Камская, Краснофлотская, Форелевая, Ивановская, Тимашевская, Новгородская, Кропоткинская, Афипская, Витебская, Владимировская, Ленина, Петропавловская, Рижская, Святогорская, Голубые Дали, Энергетиков, Рассвет, Дачная, Славянская, Малиновая, Петрозаводская и Гастелло. Без света также останутся садовые товарищества «Кедр», «Пекан», «Луч», «Черноморец» и район птицефабрики.

В Хостинском районе без благ цивилизации останутся улицы: Изобильная, Земляничная, Саят Нова, Тепличная, Красносельская, Транспортная, Амбровая, Ясногорская, Лысая Гора, Дмитриевой и переулка Лозовой, также будет обесточено ООО «Сочигоргаз». Смириться с отсутствием света придется и обитателям садовых товариществ «Заречное», «Широкое Поле», 20 ГСД и «Горный сад».

В Центральном районе работы запланированы на раннее утро, в связи с чем местным жителям придется отказаться от электрочайника и микроволновки во время завтрака. Обойтись без чашки горячего кофе придется жителям улиц: Павла Корчагина, Пионерская, Комсомольская, Красная, Пасечная, а также переулков Ряжский и Пасечный.

В Лазаревском районе веерные отключения электроэнергии запланированы на улице Ленинградской поселка Дагомыс. В поселке Лазаревском будут отключения на улицах Победы, Добролюбова и Лазарева.

Дополнительную информацию можно получить по телефону горячей линии: 8-800-220-0-220.