После столпотворения на вокзале в Сочи турникеты решили оставить открытыми

Перевозчик обещал не допустить скопления людей

Накануне утром вокзал Сочи оказался забит до отказа людьми. Толпы пассажиров потоком пробирались через турникеты, которые ранее были открыты. Из-за очередей перевозчик снова опустил створки проходов.

- В связи с сохраняющимся высоким пассажиропотоком на железнодорожных вокзалах города Сочи турникетные линии остаются открытыми, - сообщил перевозчик «Кубань Экспресс-Пригород».

Ранее «Комсомолка» публиковала видео с толкучкой в междугородней электричке «Имеретинский курорт - Краснодар», она в конце нерабочей недели оказалась забита людьми до отказа.