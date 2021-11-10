Губернатор Кубани поздравил всех работников и ветеранов МВД с профессиональным праздником

10 ноября отмечается День сотрудника органов внутренних дел России. С профессиональным праздником всех работников и ветеранов МВД поздравил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

- Полицейские Кубани каждый день стоят на защите благополучия жителей края. Им удаётся достойно выполнять свои главные обязанности. Благодаря сотрудникам МВД миллионы жителей и гостей региона чувствуют себя в безопасности в любое время дня и ночи, - написал в Telegram-канале Кондратьев.

Также глава края поблагодарил работников министерства внутренних дел за службу и готовность помочь в трудную минуту.