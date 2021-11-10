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Общество10 ноября 2021 8:51

Губернатор Кубани поздравил всех работников и ветеранов МВД с профессиональным праздником

Поздравление глава региона опубликовал в соцсетях
Галина КОПЫЛОВА
Галина КОПЫЛОВА
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10 ноября отмечается День сотрудника органов внутренних дел России. С профессиональным праздником всех работников и ветеранов МВД поздравил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

- Полицейские Кубани каждый день стоят на защите благополучия жителей края. Им удаётся достойно выполнять свои главные обязанности. Благодаря сотрудникам МВД миллионы жителей и гостей региона чувствуют себя в безопасности в любое время дня и ночи, - написал в Telegram-канале Кондратьев.

Также глава края поблагодарил работников министерства внутренних дел за службу и готовность помочь в трудную минуту.