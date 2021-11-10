Умер от COVID-19 настоятель храма святого Архангела Михаила в Краснодаре

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От осложнений, вызванных коронавирусом, на 79-м году жизни скончался клирик Екатеринодарской епархии протоиерей Николай Щербаков. Он был настоятелем храма святого Архистратига Михаила в Краснодаре. О смерти сообщила рабочая группа при патриархе.

Митрополит Екатеринодарский и Кубанский Григорий выразил соболезнования по поводу смерти Щербакова.

- Разделяя скорбь родных, молюсь об упокоении новопреставленного протоиерея Николая в селениях праведных. Вечная ему память, вечный покой, - сказал митрополит.

Умер от коронавируса Герой России, замглавы округа в Краснодаре. Сергея Палагина не стало 6 ноября.