О сильном налипании мокрого снега предупредили 10 ноября на Кубани

Уже припорошило деревья, машины, крыши домов

На Кубани предупредили о налипании мокрого снега. Непогода в регионе будет бушевать до конца дня.

- До конца дня 10 ноября местами в юго-восточных районах края ожидается сильное налипание мокрого снега, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в Краснодарском центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Утром белые мухи уже полетели в Лабинском, Мостовском, Отрадненском районах, также снег выпал и в Адыгее.

Ранее "Комсомолка" сообщала, что в ночь на 10 ноября в Краснодаре пошел дождь, город стал в 10-балльных пробках, зафиксирована масса ДТП.