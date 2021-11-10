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Общество10 ноября 2021 9:43

Несколько районов Краснодарского края 10 ноября засыпало снегом

Экстренное предупреждение объявили до конца дня
Галина КОПЫЛОВА
Галина КОПЫЛОВА
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Пока в районах края слегка припорошило снегом, к концу дня ожидается ухудшение ситуации

Пока в районах края слегка припорошило снегом, к концу дня ожидается ухудшение ситуации

Утром 10 ноября на Кубани выпал снег. Засыпало снежинками Мостовской, Лабинский, Отрадненский районы. Местные жители фото припорошенных еще зеленых растений, крыш домов публикуют в соцсетях.

Белые мухи в регионе замечены уже второй раз. Первый снег на Кубани выпал в конце октября, сугробы достигали 4 сантиметров.

Синоптики предупредили - до конца дня возможно ухудшение ситуации.

- До конца дня 10 ноября ожидается сильное налипание мокрого снега, - предупредили метеорологи.