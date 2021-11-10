Видео о погоне медведей за девушкой в Сочи оказалось фейком

Медведи замечены не в Сочи

В соцсетях появилось видео, как медведица с детенышем устроила погоню за женщиной возле ее дома. Испуганная жительница заскочила в дом, а животные стали на задние лапы и облокотились в ожидании жертвы на забор.

Сочинские паблики написали, что случай произошел на курорте. Но информация оказалось фейком. Медведи были замечены в одном из коттеджных поселков около Владивостока.

Ранее "Комсомолка" вспоминала историю, похожую на ту, которая произошла на перевале Дятлова, - в Сочи была найдена брошенная палатка с вещами. Спасатели выяснили, кому принадлежит туристическая экипировка, оставленная при странных обстоятельствах.