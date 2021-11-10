В профессиональный праздник в Сочи полицейским вручили ключи от новых служебных автомобилей

Ключи от машин полицейские получили 10 ноября

Глава Сочи Алексей Копайгородский торжественно вручил сотрудникам полиции ключи от новых служебных автомобилей. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Сочи.

- Пять машин «Тойота Камри» и четыре «Лады Веста» передали подразделениям в профессиональный праздник. Их получили полицейские, отличившиеся высокими показателями в служебной деятельности, - отметили в мэрии.

Мэр города поздравил полицейских с праздником и поблагодарил за доблестный труд. В свою очередь начальник УВД по городу Сочи генерал-майор полиции Сергей Огурцов поблагодарил за новые авто.

Ранее "Комсомолка" сообщала, что губернатор Кубани поздравил всех работников и ветеранов МВД с профессиональным праздником. Поздравление глава региона опубликовал в соцсетях.