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Общество10 ноября 2021 10:41

В профессиональный праздник в Сочи полицейским вручили ключи от новых служебных автомобилей

Передал автомобили мэр курорта
Галина КОПЫЛОВА
Галина КОПЫЛОВА
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Ключи от машин полицейские получили 10 ноября

Ключи от машин полицейские получили 10 ноября

Глава Сочи Алексей Копайгородский торжественно вручил сотрудникам полиции ключи от новых служебных автомобилей. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Сочи.

- Пять машин «Тойота Камри» и четыре «Лады Веста» передали подразделениям в профессиональный праздник. Их получили полицейские, отличившиеся высокими показателями в служебной деятельности, - отметили в мэрии.

Мэр города поздравил полицейских с праздником и поблагодарил за доблестный труд. В свою очередь начальник УВД по городу Сочи генерал-майор полиции Сергей Огурцов поблагодарил за новые авто.

Ранее "Комсомолка" сообщала, что губернатор Кубани поздравил всех работников и ветеранов МВД с профессиональным праздником. Поздравление глава региона опубликовал в соцсетях.