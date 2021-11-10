Новую метановую заправочную станцию построили в Абинске

Заправка на метане в Абинске

В Абинске завершили строительство заправочной станции на метане. Она появилась на улице Промышленной. Об этом сообщили в пресс-службе администрации по Краснодарскому краю.

– Заправку на метане достроили, но пока еще не открыли. Объект введут в эксплуатацию до конца месяца, - пояснили специалисты.

В настоящее время газовые заправки достраивают в Армавире и Ейске. Их планируют открыть до конца года. Недавно станция на природном газе появилась в Горячем Ключе.

В Краснодарском крае планируют увеличить количество заправок экологичным топливом. До конца 2024 года на Кубани запустят свыше 60 таких объектов.