Без света почти 4 тысячи жителей остаются в Краснодаре

В Краснодаре без света остаются 3900 жителей Фото из архива КП

Без света в Краснодаре остаются 3900 человек, в том числе 1300 детей. Авария на линиях электропередачи произошла в Карасунском округе, сообщает городская ЕДДС.

В частности, свет погас в домах по улицам Игнатова, Бершанской, Мачуги, Автолюбителей, Трудовой Славы, Садовой, Благоева, Краевой, Энергетиков, Орджоникидзе, Шевченко, Кирова, Фадеева. На месте поломки работает бригада специалистов, восстановить электроснабжение планируется в течение 4-5 часов.

В случае возникновения экстренных ситуаций необходимо обращаться в ЕДДС Краснодара по номерам:

8(861)214-33-36, 050, 112