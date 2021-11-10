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Общество10 ноября 2021 11:42

Приставы отняли "Мерседес" за долги по коммуналке в Краснодаре

Через три дня владелец авто все же погасил задолженность
Светлана ОВДЕЙ
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Краснодарец лишился "Мерседеса" за долги по коммуналке Фото из архива КП

Краснодарец лишился "Мерседеса" за долги по коммуналке Фото из архива КП

Житель Краснодара лишился «Мерседеса» за неоплату коммунальных услуг. Всего владелец авто задолжал более 200 тысяч рублей, сообщает пресс-служба ГУ ФССП по Краснодарскому краю.

Тогда к должнику нагрянули приставы. Решить вопрос мирным путем – погасить задолженность – мужчина отказался, в связи с чем на машину наложили арест. Должнику это не понравилось, и через три дня краснодарец все же заплатил за коммуналку.

- Исполнительное производство в отношении него было закрыто фактическим исполнением, - говорится в сообщении пресс-службы ФССП региона.