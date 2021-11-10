Приставы отняли "Мерседес" за долги по коммуналке в Краснодаре

Краснодарец лишился "Мерседеса" за долги по коммуналке Фото из архива КП

Житель Краснодара лишился «Мерседеса» за неоплату коммунальных услуг. Всего владелец авто задолжал более 200 тысяч рублей, сообщает пресс-служба ГУ ФССП по Краснодарскому краю.

Тогда к должнику нагрянули приставы. Решить вопрос мирным путем – погасить задолженность – мужчина отказался, в связи с чем на машину наложили арест. Должнику это не понравилось, и через три дня краснодарец все же заплатил за коммуналку.

- Исполнительное производство в отношении него было закрыто фактическим исполнением, - говорится в сообщении пресс-службы ФССП региона.