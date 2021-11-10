На Кубани за последние сутки COVID-19 заболели 323 человека, в том числе 56 детей

Всего за сутки на Кубани от коронавируса скончались 48 человек Фото из архива КП

В Краснодарском крае за последние сутки COVID-19 заразились 323 человека. Новые случаи заболевания выявлены среди 56 детей. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

В Краснодаре зафиксировано 82 новых случая, в Армавире – 23, в Лабинском районе – 15. 14 человек заболели в Туапсинском муниципалитете, по 13 - в Калининском и Новороссийске, в Кореновском и Ленинградском районах – по 12. 11 положительных тестов получено в Анапе, по 10 - в Сочи и Кущевском муниципалитете, по 8 - в Белореченском, Северском и Староминском. В Апшеронском, Новопокровском районах и Горячем Ключе коронавирусом заболели по 7 человек.

- По 6 новых случаев зафиксировано в Белоглинском, Крымском, Динском и Приморско-Ахтарском районах, по 5 - в Геленджике, Каневском и Брюховецком муниципалитетах, 4 – в Новокубанском, по 3 – в Мостовском, Абинском и Тимашевском. Два человека заболели в Темрюкском районе, по 1 – в Ейском, Кавказском, Курганинском, Отрадненском, Славянском, Тбилисском, Усть-Лабинском, Щербиновском и Павловском, - сообщают в оперштабе края.

Самому младшему заболевшему 10 месяцев, самому старшему – 97 лет. Всего за последние сутки от осложнений коронавирусной инфекции скончались 48 пациентов.