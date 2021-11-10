Водитель и пассажир легковушки погибли в ДТП в грузовиком в Адыгее

Два человека погибли в ДТП в Адыгее Фото: пресс-служба МВД республики

Смертельное ДТП с двумя погибшими произошло накануне в Адыгее. Грузовик и отечественная легковушка столкнулись на трассе Майкоп - Бжедугхабль - Адыгейск. Об этом сообщает пресс-служба МВД республики.

Предварительно, 64-летняя женщина, управлявшая ВАЗ-2115, выехала на встречку, где в это время передвигался большегруз Volvo. За рулем фуры находился житель Кубани. От ударов 51-летний пассажир отечественного авто скончался на месте, позже сообщено и о смерти водителя легковушки.

- По факту ДТП проводится проверка. Обстоятельства аварии устанавливаются, - говорится в сообщении пресс-службы МВД по Республике Адыгея.