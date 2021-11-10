Подросток украл 1,3 млн рублей и потратил на букмекерские ставки в Адыгее

Подросток из Адыгеи украл у родственника 1,3 млн рублей Фото из архива КП

Подросток стал фигурантом уголовного дела за кражу 1,3 миллиона рублей в Адыгее. Часть денег несовершеннолетний потратил на букмекерские ставки, сообщает пресс-служба СУ СК РФ республики.

17-летний житель Майкопа периодические переводил деньги с банковского счета родственника. Всего за несколько месяцев несовершеннолетний «заработал» более 1 миллиона 298 тысяч рублей. Часть средств он потратил на ставки в букмекерских компаниях.

- Возбуждено уголовное дело, проводятся следственные и процессуальные действия, сбор доказательств. Расследование продолжается, - говорится в сообщении пресс-служба СУ СК РФ по республике Адыгея.