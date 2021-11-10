Работники потребсферы Кубани на 89% вакцинированы от COVID-19

89% работников потребсферы Кубани вакцинированы от коронавируса Фото из архива КП

Работники потребительской сферы Кубани на 89% вакцинированы от COVID-19. С начала прививочной кампании оба компонента получили 234 250 специалистов отрасли, более 2,1 тысячи из которых – в течение прошедшей недели. Об этом сообщает пресс-служба департамента потребсферы Краснодарского края.

- В сфере бытового обслуживания вакцинированы 20 915 человек - 97 % от общего числа работников отрасли. В общепитах региона прививку получили 41 666 человек специалистов, что составляет 91%, в розничной торговле показатель 87% - 171 669 человек, - говорится в сообщении пресс-службы.

Напомним, в Краснодарском крае сохраняются требования предоставления QR-кодов. Антиковидыне меры в регионе продлены до 14 ноября.