РНКБ возобновил прием заявок на получение кредитов для предпринимателей по льготной госпрограмме по ставке 3%

Банк РНКБ возобновляет заключение новых кредитных договоров в рамках программы льготного кредитования для предпринимателей, чья деятельность пострадала в период пандемии коронавируса. Программа утверждена постановлением Правительства Российской Федерации от 27.02.2021г. № 279 «Об утверждении Правил предоставления субсидий из федерального бюджета российским кредитным организациям на возмещение недополученных ими доходов по кредитам, выданным в 2021 году юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям на восстановление предпринимательской деятельности».

Согласно условиям данной программы, кредит по льготной ставке 3% в период с 1 ноября до 30 декабря 2021 года могут оформить следующие категории заемщиков:

- заемщики, ранее заключившие кредитный договор в рамках указанной программы;

- заемщики, ранее заключившие кредитный договор в рамках постановления Правительства Российской Федерации от 16.05.2020г. № 696 «Об утверждении Правил предоставления субсидий из федерального бюджета российским кредитным организациям на возмещение недополученных ими доходов по кредитам, выданным в 2020 году юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям на возобновление деятельности»

- субъекты малого и среднего предпринимательства, созданные и включенные в Единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства после 1 июля 2020 года.

Срок кредита составляет 18 месяцев, отсрочка платежей по основному долгу и процентам – 6 месяцев. Погашение осуществляется равными частями с 7 по 18 месяцы.

Подробнее с условиями данной программы можно ознакомиться на официальном сайте банка. Заявку на кредит представители бизнеса смогут подавать онлайн без визита в офис на сайте РНКБ.