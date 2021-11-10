Уличные шахматы установили на Набережной Новороссийска Фото: instagram.com/dyachenko_nvrsk/

Уличные шахматы для жителей и гостей установили на набережной Новороссийска. Накануне уже прошел первый турнир, сообщает мэр Игорь Дяченков в своем Instagram-аккаунте.

В числе участников турнира – юные шахматисты. Как подчеркнул глава города-героя, во многих образовательных учреждениях Новороссийска уделяют внимание игре, в том числе создают музеи и организовывают тематические выставки.

- Созданные условия позволяют растить талантливое поколение шахматистов. В этом году для шахматной федерации завершится ремонт помещения, где совсем скоро будут заниматься дети. Новое шахматное пространство на Набережной повысит доступность этого вида спорта. Теперь каждый желающий сможет провести время за партией в шахматы, - говорится в публикации мэра.