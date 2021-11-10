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Общество10 ноября 2021 13:43

До 6 лет колонии грозит 18-летней девушке за кражу с банковской карты в Темрюке

Злоумышленница в течение трех месяцев обворовывала женщину, которой помогала по хозяйству
Светлана ОВДЕЙ
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18-летняя девушка обворовала женщину, которой помогала по хозяйству Фото из архива КП

18-летняя девушка обворовала женщину, которой помогала по хозяйству Фото из архива КП

Фигуранткой уголовного дела за кражу стала 18-летняя девушка в Темрюке. Злоумышленница обворовала женщину, которой помогала по хозяйству, сообщает пресс-служба регионального МВД.

Так, 18-летняя помощница в течение трех месяцев переводила с банковской карты женщины деньги. Та, заметив пропажу средств, обратилась в полицию. Оказалось, что таким образом девушка «заработала» 96 тысяч рублей. Помимо переводов, девушка бесконтактным способом расплачивалась карточкой в магазинах.

- В отношении злоумышленницы возбуждено уголовное дело по статье «Кража», согласно которой ей грозит максимальный срок в виде лишения свободы до 6 лет. Сейчас девушка находится под подпиской о невыезде, - говорится в сообщении пресс-службы.