До 6 лет колонии грозит 18-летней девушке за кражу с банковской карты в Темрюке

18-летняя девушка обворовала женщину, которой помогала по хозяйству Фото из архива КП

Фигуранткой уголовного дела за кражу стала 18-летняя девушка в Темрюке. Злоумышленница обворовала женщину, которой помогала по хозяйству, сообщает пресс-служба регионального МВД.

Так, 18-летняя помощница в течение трех месяцев переводила с банковской карты женщины деньги. Та, заметив пропажу средств, обратилась в полицию. Оказалось, что таким образом девушка «заработала» 96 тысяч рублей. Помимо переводов, девушка бесконтактным способом расплачивалась карточкой в магазинах.

- В отношении злоумышленницы возбуждено уголовное дело по статье «Кража», согласно которой ей грозит максимальный срок в виде лишения свободы до 6 лет. Сейчас девушка находится под подпиской о невыезде, - говорится в сообщении пресс-службы.