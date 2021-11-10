Женщина перевозила крупную партию мефедрона Фото из архива КП

Сбытчика наркотиков задержали на Кубани. Женщина перевозила крупную партию мефедрона, сообщают в пресс-службе УФСБ России по Краснодарскому краю.

Злоумышленница задержана на посту ДПС «Кущевский». В автомобиле женщины среди личных вещей правоохранители обнаружили пакеты с наркотиком, в ходе экспертизы оказалось, что сбытчик перевозила крупную партию мефедрона.

- В отношении задержанной возбуждено уголовное дело. Обстоятельства преступления устанавливаются, - сообщают в пресс-службе УФСБ по Краснодарскому краю.