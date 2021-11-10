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Происшествия10 ноября 2021 14:14

Пассажир легковушки погиб в ДТП с грузовиком в Тихорецком районе Кубани

17-летний пострадавший госпитализирован
Светлана ОВДЕЙ
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Пассажир отечественного авто скончался на месте Фото: пресс-служба ГИБДД по Краснодарскому краю

Пассажир отечественного авто скончался на месте Фото: пресс-служба ГИБДД по Краснодарскому краю

ДТП с участием легковушки и грузовика произошло накануне в Тихорецком районе Кубани. В результате аварии погиб водитель авто «Лада Приора», сообщает пресс-служба ГИБДД по Краснодарскому краю.

Предварительно, водитель грузовика Iveco не выдержал дистанцию и столкнулся с легковой машиной, передвигавшейся впереди. От удара 46-летний пассажир отечественного авто скончался на месте, 17-летний пассажир госпитализирован с травмами. Водители обеих машин не пострадали.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» сообщала о том, что в Адыгее легковушка столкнулась с грузовой фурой. В результате ДТП погибли двое.