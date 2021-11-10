«Орленок» поделится опытом проведения инклюзивных профориентационных смен

Специалисты «Орлёнка» обсудят с коллегами проблемы профориентации ребят с ограниченными возможностями здоровья и выдвинут предложения по их решению в детских организациях страны.

Аналитическая сессия, посвященная решению проблем профориентации детей с ОВЗ, будет проводиться онлайн – в формате вебинара. В круглом столе примут участие руководители и специалисты детских центров и лагерей, социальных, образовательных и медицинских учреждений, а также представители академического сообщества. Диагностическую сессию «Орленок» проведет совместно с Московским государственным гуманитарно-экономическим университетом, «Молодежной палатой Кубани» и фондом поддержки и развития детей «Ты – Легенда».

Участники круглого стола обсудят особенности организации смен, которые помогут ребятам с ограниченными возможностями здоровья расширить круг знаний, умений и навыков и определиться с будущей профессией. Специалисты в сфере работы с детьми поговорят о стратегии жизненного сценария ребят с ОВЗ в разрезе профессионального самоопределения, о подходах к сопровождению профориентации ребенка в России и за рубежом, а также развитии движения «Абилимпикс», содействующего профессиональному образованию и трудоустройству людей с ОВЗ путем проведения для них профессиональных конкурсов по различным компетенциям.

- Людям с инвалидностью и ОВЗ приходится ежедневно доказывать свое право на возможность жить полноценной жизнью, работать, общаться. В рамках участия в профориентационных инклюзивных сменах ребята учатся дружить с другими детьми, не похожими на них, учатся уважать друг друга, помогать. Такие смены – мощный механизм профориентации и социальный лифт, – отмечает руководитель Национального центра «Абилимпикс» Игорь Грибанов.

Спикерами вебинара выступят специалисты в сфере профориентации, отдыха и работы с детьми и молодежью: первый проректор Института развития профессионального образования, руководитель Национального центра «Абилимпикс» Игорь Грибанов, заместитель директора ВДЦ «Орленок» по образовательной деятельности, управлению персоналом и связям с общественностью, кандидат педагогических наук Людмила Спирина, доцент Кубанского государственного университета Лада Чепелева, директор учебно-методического центра ВДЦ «Орленок» Валентина Федотова и президент КК ОО «Молодежная палата Кубани» Екатерина Мартынюк.

Всероссийский детский центр «Орленок» обладает большим опытом работы с детьми с ограниченными возможностями здоровья: в Центре ежегодно реализуется программа для одаренных детей с нарушениями зрения «Импульс творчества». В ней традиционно принимают участие победители Международного благотворительного фестиваля «Белая трость», который проводится фондом помощи незрячим и слабовидящим детям «По зову сердца» Дианы Гурцкой. Кроме того, в «Орленке» регулярно проходят семинары-совещания, на которых в формате дискуссионных площадок, круглых столов и заседаний специалисты детского отдыха и оздоровления России обсуждают проблемы и перспективы формирования инклюзивной среды в детских лагерях и центрах.

Организатором круглого стола «Инклюзивные профориентационные смены: вызовы и перспективы» выступают Фонд поддержки и развития детей «Ты – Легенда» и ВДЦ «Орленок».