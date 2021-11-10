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Общество10 ноября 2021 14:17

Два грибника заблудились в лесу Крымского района Кубани

На помощь потерявшим тропу пришли спасатели
Светлана ОВДЕЙ
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Два грибника заблудились в лесу Крымского района Кубани Фото: "Кубань-СПАС"

Два грибника заблудились в лесу Крымского района Кубани Фото: "Кубань-СПАС"

Два грибника накануне заблудились в лесу Крымского района Кубани. На помощь потерявшим тропу пришли спасатели, сообщает пресс-служба «Кубань-СПАС».

Так, 76-летняя пенсионерка и ее 49-летняя дочь отправились на сбор грибов в окрестностях хутора Школьного. Однако найти дорогу назад не удалось. Тогда грибники обратились за помощью в службу спасения. Специалисты обнаружили заблудившихся в трех километрах от поселения.

- Грибников вывели из леса и напоили горячим чаем, а позже отвезли в хутор Школьный. Медицинская помощь им не понадобилась, - говорится в сообщении пресс-службы.