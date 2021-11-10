Мобильные группы для профилактики пожаров организованы в Сочи

Мониторинговые группы для профилактики пожаров организованы в Сочи Фото: sochi.ru

Мобильные группы для профилактики пожаров созданы в Сочи. В связи с началом отопительного сезона в городе повысился риск возгораний. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Всего в Сочи организовано четыре подобные группы, включающие сотрудников отдела надзорной деятельности и профилактической работы администрации, членов казачьих групп, волонтеров. В их задачу входит мониторинг пожарной безопасности в городе.

— Наибольшее число пожаров происходит в жилом секторе. Жителям необходимо обратить внимание на требования пожарной безопасности. А руководители организаций проведут проверку печей, котельных, теплогенераторных установок и других отопительных приборов и систем, - отметил начальник управления гражданской обороны и защиты населения администрации Сочи Вадим Снегирев.