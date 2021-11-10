Кубань стала лидером по количеству площадок "Географического диктанта" Фото: admkrai.krasnodar.ru

Более 35 тысяч жителей Кубани напишут «Географический диктант». Регион стал лидером по количеству площадок акции, которая пройдет 14 ноября. Об этом сообщает пресс-служба краевой администрации.

Всего в регионе оборудовано 783 площадки, большинство из которых находятся в Краснодаре, Апшеронском районе и Армавире. Задачей участников станут ответы на вопросы в области географии.

Диктант, проходящий анонимно, напишут в трех форматах – очном, дистанционном и онлайн, а начало акции – в 12:00 по местному времени. Для участия необходимо пройти регистрацию в разделе «География диктанта» на сайте dictant.rgo.ru, выбрать площадку и перейти в раздел «Подробнее».