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Общество10 ноября 2021 15:13

Евгений Первышов поздравил сотрудников органов внутренних дел с профессиональным праздником

Его отмечают в России 10 ноября
Светлана ОВДЕЙ
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Евгений Первышов поздравил сотрудников органов внутренних дел с профессиональным праздником. В России его отмечают 10 ноября согласно указу президента от 13 октября 2011 года. Слова поздравления экс-глава Краснодара написал в своем Telegram-канале.

- Мы хотим, чтобы наши города и поселки были не только комфортными для жизни, но и безопасными. Обеспечение общественного порядка - сложная задача, требующая большого профессионализма, ответственности и мужества. Спасибо вам за вашу работу, за самоотверженность и героизм, за неравнодушие и верность долгу. Вам и вашим семьям - здоровья, благополучия и всего самого доброго!- обратился к сотрудникам органов внутренних дел Евгений Первышов.