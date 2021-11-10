Евгений Первышов поздравил сотрудников органов внутренних дел с профессиональным праздником. В России его отмечают 10 ноября согласно указу президента от 13 октября 2011 года. Слова поздравления экс-глава Краснодара написал в своем Telegram-канале.

- Мы хотим, чтобы наши города и поселки были не только комфортными для жизни, но и безопасными. Обеспечение общественного порядка - сложная задача, требующая большого профессионализма, ответственности и мужества. Спасибо вам за вашу работу, за самоотверженность и героизм, за неравнодушие и верность долгу. Вам и вашим семьям - здоровья, благополучия и всего самого доброго!- обратился к сотрудникам органов внутренних дел Евгений Первышов.