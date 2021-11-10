Лучших сотрудников МВД Кубани наградили в Краснодаре

Награждение лучших сотрудников МВД Кубани состоялось в Краснодаре Фото: пресс-служба администрации региона

Лучших работников МВД Кубани наградили в Краснодаре. Церемония вручения прошла накануне у мемориала памяти сотрудников органов внутренних дел региона, погибших при выполнении служебного долга. Об этом сообщает пресс-служба краевой администрации.

На торжественном вручении присутствовали губернатор Вениамин Кондратьев, начальник ГУ МВД региона Владимир Андреев, председатель ЗСК Юрий Бурлачко, главный федеральный инспектор края аппарата полномочного представителя президента в ЮФО Алексей Ермаков. Лучшие работники отмечены медалями «За доблесть в службе», «За выдающийся вклад в развитие Краснодарского края» I и III степени и благодарностями главы краевой администрации.

– В условиях пандемии вы одними из первых взяли допнагрузку – без выходных следите за соблюдением ограничений и санитарных требований и продолжаете достойно нести свою службу по борьбе с преступностью. Мы и дальше рассчитываем на вашу помощь в сохранении нормальной жизни и экономики края. Ваша ответственность и героизм – пример для подражания подрастающему поколению, – отметил Вениамин Кондратьев.

Минутой молчания собравшиеся почтили память погибших при исполнении служебных обязанностей сотрудников МВД.

Напомним, профессиональный праздников работников отделов внутренних органов отмечается 10 ноября. Дата утверждена президентом РФ 13 октября 2011 года.