Патрульный корабль "Василий Быков" Фото: отдел информационного обеспечения Черноморского флота
Патрульный корабль «Василий Быков» прибыл в Новороссийск из Средиземного моря. Экипаж по традиции торжественно встретили жареным поросенком и караваем, сообщают в отделе информационного обеспечения Черноморского флота.
Шесть месяцев корабль "Василий Быков" находился в Средиземном море на выполнении боевых задач в составе объединенной межфлотской группировки ВМФ России. Совсем скоро проведут техобслуживание, после чего экипаж начнет выполнение плановых задач военной подготовки