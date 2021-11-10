Краснодар
ФотоCovid-19 на КубаниВидеоСочиПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Краснодар
ФотоCovid-19 на КубаниВидеоСочиПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Краснодар
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество10 ноября 2021 15:51

Патрульный корабль «Василий Быков» прибыл в Новороссийск из Средиземного моря

Экипаж встретили жареным поросенком и караваем
Светлана ОВДЕЙ
КомментироватьОставить комментарий(0)
Патрульный корабль "Василий Быков" Фото: отдел информационного обеспечения Черноморского флота

Патрульный корабль "Василий Быков" Фото: отдел информационного обеспечения Черноморского флота

Патрульный корабль «Василий Быков» прибыл в Новороссийск из Средиземного моря. Экипаж по традиции торжественно встретили жареным поросенком и караваем, сообщают в отделе информационного обеспечения Черноморского флота.

Шесть месяцев корабль "Василий Быков" находился в Средиземном море на выполнении боевых задач в составе объединенной межфлотской группировки ВМФ России. Совсем скоро проведут техобслуживание, после чего экипаж начнет выполнение плановых задач военной подготовки