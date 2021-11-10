Депутат из Адыгеи стал фигурантом уголовного дела за мошенничество при муниципальном ремонте Фото из архива КП

Депутат из Адыгеи стал фигурантом уголовного дела за мошенничество в муниципальном ремонте. За счет подделки документов мужчина присвоил деньги, сообщает пресс-служба СУ СК РФ республики.

Строительной компанией, директором которой являлся обвиняемый, выполнялся ремонт фасада здания по муниципальному проекту. В декабре прошлого года злоумышленник предоставил документы, в которых подделал данные о выполненных работах. Так, обвиняемый указал установку вентилируемых панелей, что на самом деле не было выполнено. Согласно переданным бумагам, на счет строительной компании поступило более 429 тысяч рублей, что является крупной суммой.

- Обвиняемый задержан, решается вопрос об избрании меры пресечения. Расследование уголовного дела продолжается, - говорится в сообщении пресс-службы.