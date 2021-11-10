На 78% завершено строительство нового корпуса детской краевой больницы

Строительные работы в новом лечебном детском корпусе краевой больницы Фото: пресс-служба краевой администрации

На 78% подготовлен новый корпус детской краевой больницы. В помещении завершают отделочные работы. Ход строительства накануне проверила вице-губернатор Анна Минькова совместно с министром здравоохранения Кубани Евгением Филипповым и руководителем департамента строительства Максимом Мысаковым.

В новый детский корпус уже закуплено медоборудование, часть из которого уже установлено. В здании завершают отделку и проводят подключение к инженерным сетям. В корпусе предусмотрены хирургические и онкологические отделения, приемное отделение с противошоковой палатой, хирургический и операционный блок, станция криоконсервации, отделение переливания крови. Также здесь планируют оборудовать отделы для трансплантации костного мозга и реанимационный комплекс.

– Лечебно-диагностический корпус – ключевой проект для краевого здравоохранения. Здесь разместят оперблоки, подобных в регионе никогда не было: ряд сложных операций нашим детям делают только в столичных центрах. С открытием нового корпуса дети смогут получать высокотехнологичную помощь, не выезжая за пределы региона, – подчеркнула Анна Минькова.

На объекте задействованы 400 строителей, к ним прибавятся еще 100 специалистов. Работы на территории площадью 39,6 тысячи квадратных метров ведутся круглосуточно