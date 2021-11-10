Бывший сотрудник автодорожного надзора Кубани предстанет перед судом за взятки Фото из архива КП

Бывший сотрудник автодорожного надзора Министерства транспорта РФ на Кубани и в Адыгее предстанет перед судом за взяточничество. Расследование уголовного дела в отношении начальника одного из отделов завершено, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Так, обвиняемый задействовал двоих сотрудников для получения взяток. Для этого он свободно пользовался их банковскими картами. В свою очередь, сотрудники получали поощрения по службе. В течение двух лет начальник отдела получил более 1 миллиона 132 тысяч рублей.

- Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществляли сотрудники УФСБ по Краснодарскому краю. Собраны необходимые доказательства, уголовное дело с утвержденным прокуратурой обвинительным заключением направлено для рассмотрения в суд, - сообщают в пресс-службе СУ СК РФ края.

В настоящее время обвиняемый находится в заключении под стражей.