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Общество10 ноября 2021 16:48

Бывший сотрудник автодорожного надзора Кубани предстанет перед судом за взятки

Расследование уголовного дела завершено
Светлана ОВДЕЙ
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Бывший сотрудник автодорожного надзора Кубани предстанет перед судом за взятки Фото из архива КП

Бывший сотрудник автодорожного надзора Кубани предстанет перед судом за взятки Фото из архива КП

Бывший сотрудник автодорожного надзора Министерства транспорта РФ на Кубани и в Адыгее предстанет перед судом за взяточничество. Расследование уголовного дела в отношении начальника одного из отделов завершено, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Так, обвиняемый задействовал двоих сотрудников для получения взяток. Для этого он свободно пользовался их банковскими картами. В свою очередь, сотрудники получали поощрения по службе. В течение двух лет начальник отдела получил более 1 миллиона 132 тысяч рублей.

- Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществляли сотрудники УФСБ по Краснодарскому краю. Собраны необходимые доказательства, уголовное дело с утвержденным прокуратурой обвинительным заключением направлено для рассмотрения в суд, - сообщают в пресс-службе СУ СК РФ края.

В настоящее время обвиняемый находится в заключении под стражей.