Более 1,5 тысячи сочинцев остаются без воды из-за порыва магистрального водопровода Фото: instagram.com/mup_vodokanal_sochi/

Более 1,5 тысячи сочинцев остаются без воды. Причиной стал прорыв магистрального водопровода по улице Горького, сообщает пресс-служба городского водоканала.

Вода разрушила дорожное полотно и подтопила трассу с тротуарами. В частности, без воды остаются жители домов в переулке Горького, по улицам Московской, Войкова, Горького.

- В ликвидации задействовано около десятка специалистов и две единицы спецтехники. Параллельно с помощью трассоискателя и акустического оборудования производится веерное отключение водоводов, что отражается на подаче воды жителям. Для обеспечения населения питьевой водой предусмотрено регулярное курсирование автоцистерн, места дислокации которых будут меняться в соответствии с поступающими заявками, - сообщают в городском водоканале.

Завершить восстановительные работы запланировано до 21:00.