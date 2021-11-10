40 тысяч обращений потребителей обработал Сочинский филиал «Россети Кубань»

Как показывает практика, популярность дистанционного формата подачи обращений у жителей региона стабильно растет.

С начала 2021 года сотрудники Сочинских электрических сетей приняли более 40 тысяч обращений потребителей. Большинство вопросов связаны с оказанием услуг по подключению к электросетям и учетом электроэнергии. Кроме того, потребители интересуются информацией о дополнительных (нетарифных) услугах электросетевой компании.

Так, с начала года зарегистрировано более 10 тысяч заявок на технологическое присоединение к сетям компании «Россети Кубань». При этом почти 90% заявителей воспользовались клиентскими сервисами энергокомпании в сети интернет и оформили заявки в режиме онлайн. Остальные – в очном режиме в центрах и пунктах обслуживания потребителей. Как показывает практика, популярность дистанционного формата подачи обращений у жителей региона стабильно растет.

Среди обращений популярны запросы на проведение строительно-монтажных работ электросетевых объектов, обслуживание и ремонт электрооборудования, а также аренду спецтехники. Напомним, для онлайн-заявок на технологическое присоединение и оказание дополнительных услуг работает «Портал-тп.рф».

В связи с сохранением угрозы распространения коронавирусной инфекции специалисты ведут работу в условиях соблюдения санитарно-эпидемиологических требований. Регулярно проводится санитарная обработка общественных пространств в залах. Все специалисты главного Центра обслуживания и пунктов обслуживания потребителей проходят обязательную термометрию перед началом рабочего дня, а прием посетителей ведут в масках. Кроме того, на входах в залы установлены дезинфекторы для обработки рук.