Филиал расположат в бывшем здании министерства образования и науки

Филиал поликлиники №15 откроют в Краснодаре в 2022 году. Медучреждение с кабинетом для проведения КТ расположат в бывшем здании министерства образования и науки. Накануне вице-губернатор Анна Минькова посетила объект, где ведется ремонт.

В частности, в здании реконструируют электроснабжение, подачу воды, канализацию, проведут внутреннюю отделку.

– В 2022 году филиал обеспечат компьютерным томографом - КТ-исследования востребованы с учетом распространения COVID-19. В крае уже открыли семь КТ-центров, которые работают круглосуточно, - подчеркнула Анна Минькова.

В 2022 году в поселениях региона численностью до 50 тысяч жителей начнут строительство 19 поликлиник.