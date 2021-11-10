Молодежную лабораторию для развития сельского хозяйства открыли на Кубани

Молодежную лабораторию открыли на Кубани Фото: admkrai.krasnodar.ru

Молодежную лабораторию создали в Краснодарском крае. Центр открыт для развития сельского хозяйства региона – сотрудники уже взаимодействуют с аграриями края. Об этом сообщает пресс-служба краевой администрации.

Лаборатория функционирует в Федеральном научном центре биологической защиты растений в Краснодаре. Организация вошла в число 81 победителя конкурса, проходившего в рамках нацпроекта «Наука и университеты».

– В новой лаборатории работают 60% сотрудников младше 40 лет. В работе задействованы передовые иностранные ученые, российские исследователи и молодые перспективные кадры, в том числе студенты последних курсов. Взаимодействие молодых ученых со специалистами раскроет потенциал исследователей, поможет выявить таланты и привлечь их к реализации проектов экономики края, – отметила министр образования, науки и молодежной политики края Елена Воробьева.