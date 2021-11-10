Новороссийск избежит проблем с питьевой водой

Водохранилище снабжает водой большую часть Новороссийска, Фото: mupvodokanalnvrsk

В Новороссийске не ожидаются перебои с питьевой водой. Как сообщили в официальном аккаунте МУП «Водоканал», жители города-героя могут не волноваться, что останутся без благ цивилизации. Неберджаевское водохранилище, которое снабжает питьевой водой большую часть Новороссийска, заполнено полностью.

- Неберджаевское водохранилище наполнено и встречает последний месяц осени полной чашей. Сегодня его объем составляет 4 млн кубических метров, - сообщили в соцсетях сотрудники ресурсоснабжающей организации.

Сейчас объем водохранилища составляет почти 4,5 млн кубических метров. Этот запас ежедневно увеличивается еще на 5 тыс. кубов. Впереди паводковый сезон, а значит перебоев с водоснабжением жителей города-героя не будет.